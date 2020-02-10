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10 февраля • обновлено в 18:41
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Снимали подростков: на Днепропетровщине разоблачили виртуальную порностудию

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В городе Павлоград Днепропетровской области разоблачили процветающий порнобизнес, в который были вовлечены несовершеннолетние.

Услуги порнографического характера предоставлялись в режиме онлайн. Покупателями контента были иностранцы, сообщили на странице коммунального предприятия "Муниципальная варта" Павлоградского городского совета в Facebook.

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Видео с элементами порнографии с участием девушек транслировали в сети Internet с помощью веб-камер. В зависимости от количества сеансов гонорар модели составлял от 15 до 30 000 гривен в месяц. Предварительно, в городе работали до десяти девушек-моделей.

На Днепропетровщине разоблачили виртуальную порностудию

На Днепропетровщине разоблачили виртуальную порностудию

Заборона

Секс-работниц подыскивали из круга знакомых, психологически обрабатывали и обучали размещать видео порнографического характера на специальных сайтах, которые в дальнейшем сбывали за плату. Модели не только сами зарабатывали, но и предлагали знакомым присоединиться, обещая, что видео продаются за рубеж и о них в родном городе никто не узнает.

Теперь деятельность порностудии будут расследовать правоохранительные органы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, которого считают отцом дочки Светланы Лободы, снялся в порнографическом клипе на песню Platz Eins. Клип в версии с цензурой опубликован на YouTube, однако в описании к видеоролику указано, что на сайте VISIT-X данное видео можно посмотреть без цензуры.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
лишили девченок средств к существовани... и чо?
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