Снес забор и вылетел с дороги: в Днепре произошло страшное ДТП

В понедельник, 23 декабря, на улице Рабочей в Днепре произошло массовое ДТП.

В результате столкновения пострадали четыре автомобиля. Водителя Geely госпитализировали в городскую клиническую больницу №16, сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

По предварительной информации, Honda Accord ехала вниз по Рабочей и завершала маневр на красный сигнал светофора, когда по Уральской двигался Geely. В результате Honda влетела в Geely, затем ударила Honda, снесла забор и вылетела на рельсы. Вторая Honda из-за столкновения отлетела в Opel.

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

Правоохранители начали устанавливать делали происшествия.

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

ДТП в Днепре на Рабочей Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 22 декабря на улице Макарова автомобиль Mitsubishi въехал в здание и перевернулся. В аварии пострадали все, кто находился в машине.

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