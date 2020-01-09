Смертельное ДТП в Никополе попало на видео: момент жуткой аварии

В городе Никополь Днепропетровской области 8 января столкнулись автобус "Икарус" и два легковых автомобиля. В результате ДТП погиб один человек, более 16 пострадали.

Момент жуткой аварии зафиксировала камера видеонаблюдения. Видео опубликовали в сети, передает Информатор (чтобы посмотреть его, доскролльте до конца страницы).

ДТП в Никополе Информатор

Расследованием ДТП занимается Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области. Правоохранители уже провели следственный эксперимент на месте происшествия.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Никополь Днепропетровской области утром 8 января столкнулись пассажирский автобус и два легковых автомобиля. ДТП произошло около семи утра, когда люди ехали на работу. Из-за сильного удара автомобили превратились в груды металла.

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