Смертельное ДТП в Днепре: одного из фигурантов отпустили под домашний арест

Одному из фигурантов по делу смертельного ДТП с похищением в Днепре избрали меру пресечения.

Алесандра Скипочку отпустили под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение суда опубликовал на своей странице в Facebook Вячеслав Поездник (чтобы посмотреть – доскролльте до конца страницы).

На суде он признал свою вину в незаконном удержании мужчины. Также он сдал своего подельника, который вымогал у того 10 тысяч долларов и сбил троих человек на пешеходном переходе.

Александр Скипочка "Х**вый Днепр"

"И вот в суде этого Скипочку отпускают домой на диванчик. Понятно, что до следующего суда, но будет ли он на нём уже вопрос. Как никак ему там "пятёрик" светит, причём железно. Вот такое у нас правосудие", – написал Поездник.

Скипочку отпустили под домашний арест facebook.com/poezdnik

Скипочку отпустили под домашний арест facebook.com/poezdnik

Как писал OBOZREVATEL ранее, полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП в Днепре на похищенном автомобиле и подозреваются в серии особо тяжких преступлений.

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