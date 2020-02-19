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19 февраля • обновлено в 12:24
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Карина Бондаренко

Смертельное ДТП в Днепре: одного из фигурантов отпустили под домашний арест

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Одному из фигурантов по делу смертельного ДТП с похищением в Днепре избрали меру пресечения.

Алесандра Скипочку отпустили под круглосуточный домашний арест. Соответствующее решение суда опубликовал на своей странице в Facebook Вячеслав Поездник (чтобы посмотреть доскролльте до конца страницы).

На суде он признал свою вину в незаконном удержании мужчины. Также он сдал своего подельника, который вымогал у того 10 тысяч долларов и сбил троих человек на пешеходном переходе.

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Александр Скипочка

Александр Скипочка

"Х**вый Днепр"

"И вот в суде этого Скипочку отпускают домой на диванчик. Понятно, что до следующего суда, но будет ли он на нём уже вопрос. Как никак ему там "пятёрик" светит, причём железно. Вот такое у нас правосудие", – написал Поездник.

Скипочку отпустили под домашний арест

Скипочку отпустили под домашний арест

facebook.com/poezdnik

Скипочку отпустили под домашний арест

Скипочку отпустили под домашний арест

facebook.com/poezdnik

Как писал OBOZREVATEL ранее, полицейские задержали преступную группу, члены которой совершили смертельное ДТП в Днепре на похищенном автомобиле и подозреваются в серии особо тяжких преступлений.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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