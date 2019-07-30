Смертельное ДТП под Днепром: водитель "Таврии" погиб на месте аварии

В ночь на 30 июля на трассе Запорожье-Донецк в поселке городского типа Покровское произошло ДТП.
В результате лобового столкновения “Таврия” и "BMW X5" водитель "запорожца" погиб на месте. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
В Днепре лоб в лоб столкнулись две легковушки
mir24.tv
На место происшествия отправилось 5 спасателей.
Пассажира "BMW X5" госпитализировали до прибытия спасателей. Водителя транспортного средства сотрудники ГСЧС извлекали с помощью переносного генератора и болгарки.
В Покровском произошло смертельное ДТП
ГУ ГСЧС
Обстоятельства ДТП выясняют правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Ривне пьяный водитель устроил смертельное ДТП.
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