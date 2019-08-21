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Слетела обувь: под Днепром мотоциклист переехал женщину. Фото с места ДТП

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В ночь на 21 августа в Кривом Роге Днепропетровской области мотоциклист сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.

В результате столкновения пострадала 35-летняя женщина и водитель мотоцикла. Об этом сообщает Первый Городской.

ДТП в Кривом Роге

ДТП в Кривом Роге

Первый Городской

ДТП произошло на улице Ватутина. По словам очевидцев, мотоциклист сбил женщину, затем водитель упал с мотоцикла и он сам проехал еще около 300 метров, пока не врезался в дерево.

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В Кривом Роге мотоциклист переехал женщину

В Кривом Роге мотоциклист переехал женщину

Первый Городской

Пешеход получила множественные переломы. Женщина была госпитализирована в Криворожскую городскую больницу №2 в тяжелом состоянии. Там же находится и потрадавший водитель, о его состоянии неизвестно.

Оба участника аварии госпитализированы

Оба участника аварии госпитализированы

Первый Городской

В деталях аварии начали разбираться полицейские.

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Позже стало известно, что виновница ДТП - многодетная мать. У нее пятеро детей, самому младщему ребенку пять месяцев. Она спешила перейти дорогу, чтобы поздравить брата с днем рождения.

Женщина находится в тяжелом состоянии

Женщина находится в тяжелом состоянии

Первый Городской

От сильного удара слетела обувь

От сильного удара слетела обувь

Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами. Это случилось на остановке общественного транспорта.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП мотоцикл
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Перебегала дорогу в неустановленном месте а потом будет выть что сбили ее,таких перебежчиков судить нужно и ещё и денег пусть заплатит мотоциклисту за ремонт лечение и моральный ущерб!!!!
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