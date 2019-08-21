Слетела обувь: под Днепром мотоциклист переехал женщину. Фото с места ДТП

В ночь на 21 августа в Кривом Роге Днепропетровской области мотоциклист сбил женщину, которая перебегала дорогу в неположенном месте.
В результате столкновения пострадала 35-летняя женщина и водитель мотоцикла. Об этом сообщает Первый Городской.
ДТП в Кривом Роге
Первый Городской
ДТП произошло на улице Ватутина. По словам очевидцев, мотоциклист сбил женщину, затем водитель упал с мотоцикла и он сам проехал еще около 300 метров, пока не врезался в дерево.
В Кривом Роге мотоциклист переехал женщину
Первый Городской
Пешеход получила множественные переломы. Женщина была госпитализирована в Криворожскую городскую больницу №2 в тяжелом состоянии. Там же находится и потрадавший водитель, о его состоянии неизвестно.
Оба участника аварии госпитализированы
Первый Городской
В деталях аварии начали разбираться полицейские.
Позже стало известно, что виновница ДТП - многодетная мать. У нее пятеро детей, самому младщему ребенку пять месяцев. Она спешила перейти дорогу, чтобы поздравить брата с днем рождения.
Женщина находится в тяжелом состоянии
Первый Городской
От сильного удара слетела обувь
Первый Городской
Ранее OBOZREVATEL писал, что вечером 14 августа в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные стреляли по троллейбусу с пассажирами. Это случилось на остановке общественного транспорта.
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