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16 сентября • обновлено в 15:39
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Слетел с трассы и врезался в дерево: под Днепром произошло серьезное ДТП с пострадавшими

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В поселке городского типа Илларионово Днепропетровской области 15 сентября автомобиль "Opel Omega" съехал с проезжей части и врезался в дерево.

Авария произошла около 9:27 на трассе "Днепр-Мелитополь". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Под Днепром легковушка угодила в дерево

Под Днепром легковушка угодила в дерево

LRNews

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Обломки разлетелись по всей дороге: в Днепре произошло страшное ДТП

Потеряв контроль над транспортным средством, водитель легковушки слетел с дороги и угодил в дерево. В результате столкновения пострадали два человека, которые находились в автомобиле.

Водителя удалось освободить еще до приезда спасателей, а женщину-пассажира зажало конструкциями транспортного средства. Ее из покореженного авто вырезали сотрудники ГСЧС.

В Илларионово пассажирку вырезали из авто

В Илларионово пассажирку вырезали из авто

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

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В Илларионово пассажирку вырезали из авто

В Илларионово пассажирку вырезали из авто

ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре.

На месте происшествия работали четверо спасателей и 1 единица техники. В деталях ДТП будут разбираться правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре автомобиль Kia протаранил трамвай №5. В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП авария пострадали украинцы
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