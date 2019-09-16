Слетел с трассы и врезался в дерево: под Днепром произошло серьезное ДТП с пострадавшими

В поселке городского типа Илларионово Днепропетровской области 15 сентября автомобиль "Opel Omega" съехал с проезжей части и врезался в дерево.
Авария произошла около 9:27 на трассе "Днепр-Мелитополь". Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.
Под Днепром легковушка угодила в дерево
LRNews
Потеряв контроль над транспортным средством, водитель легковушки слетел с дороги и угодил в дерево. В результате столкновения пострадали два человека, которые находились в автомобиле.
Водителя удалось освободить еще до приезда спасателей, а женщину-пассажира зажало конструкциями транспортного средства. Ее из покореженного авто вырезали сотрудники ГСЧС.
В Илларионово пассажирку вырезали из авто
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
В Илларионово пассажирку вырезали из авто
ГУ ГСЧС в Днепропетровской области
Пострадавших госпитализировали в областную клиническую больницу имени Мечникова в Днепре.
На месте происшествия работали четверо спасателей и 1 единица техники. В деталях ДТП будут разбираться правоохранители.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Святослава Храброго и Исполкомовской в Днепре автомобиль Kia протаранил трамвай №5. В аварии пострадали три человека, среди них 14-летний подросток.
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