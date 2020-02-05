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7 февраля • обновлено в 07:43
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/ Происшествия

Алина Рашевская

Слетел с моста: на Днепропетровщине автомобиль угодил в серьезное ДТП. Видео

1.8т
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В городе Каменское Днепропетровской области 5 февраля автомобиль Daewoo на скорости слетел с моста и, снеся ограждение, приземлился на расположенной внизу дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил серьезные травмы. Предварительно, всему виной послужили неблагоприятные погодные условия, сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Как стало известно, авария произошла во второй половине дня неподалеку от речного порта. По предварительной информации, ее могла спровоцировать скользкая дорога.

На Днепропетровщине автомобиль угодил в серьезное ДТП

На Днепропетровщине автомобиль угодил в серьезное ДТП

Х**вое Каменское

По словам сотрудников полиции, которые работают на месте происшествия, в салоне находился один водитель. Он выжил, но получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 4 февраля на проспекте Пушкина взорвался автомобиль Hyundai Sonata. В момент инцидента в салоне находился водитель.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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