Слетел с моста: на Днепропетровщине автомобиль угодил в серьезное ДТП. Видео

В городе Каменское Днепропетровской области 5 февраля автомобиль Daewoo на скорости слетел с моста и, снеся ограждение, приземлился на расположенной внизу дороге.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легковушки получил серьезные травмы. Предварительно, всему виной послужили неблагоприятные погодные условия, сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как стало известно, авария произошла во второй половине дня неподалеку от речного порта. По предварительной информации, ее могла спровоцировать скользкая дорога.

На Днепропетровщине автомобиль угодил в серьезное ДТП Х**вое Каменское

По словам сотрудников полиции, которые работают на месте происшествия, в салоне находился один водитель. Он выжил, но получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в больницу.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 4 февраля на проспекте Пушкина взорвался автомобиль Hyundai Sonata. В момент инцидента в салоне находился водитель.

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