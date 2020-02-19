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19 февраля • обновлено в 15:27
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Следователь ГФС Днепропетровщины попался на огромной взятке: фото задержания

1.7т
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Следователя управления финансовых расследований Главного управления Государственной фискальной службы и его подельника-адвоката поймали на вымогательстве.

Мужчин задержали во время получения взятки размером 11 тысяч долларов. Об этом сообщили на сайте Государственного бюро расследований (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

За такую сумму следователь обещал закрыть уголовное производство в отношении бывшего руководителя предприятия за уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

"Следователя и адвоката задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения", – отметили в ГБР.

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Следователя поймали на взятке

Следователя поймали на взятке

Сайт ГБР

Как писал OBOZREVATEL ранее, одному из фигурантов по делу смертельного ДТП с похищением в Днепре избрали меру пресечения. Алесандра Скипочку отпустили под круглосуточный домашний арест.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
взятка
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