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"Скорая" превратилась в груду металла: в Днепре произошло жуткое ДТП с пострадавшими

1.3т Читать материал на украинском

Вечером 10 августа около 19:00 в Днепре стокнулись машина скорой помощи и грузовик. В аварии пострадали пять человек.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя грузового автомобиля. Он не пропустил "скорую", которая с включенной сиреной мчалась в больницу. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре столкнулись

В Днепре столкнулись "скорая" и грузовик

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

ДТП случилось на перекрестке улиц Образцова и Байкальской. Водитель грузовика ехал на зеленый свет, а "скорая" – на красный.

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В результате сильного удара машину скорой помощи перевернуло и отбросило на обочину.

В машине, которая превратилась в груду металла, находились пять человек. Все они госпитализированы в Днепровскую городскую больницу №6 с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия было затруднено движение. Правоохранительные органы начали устанавливать детали аварии.

Машина перевернулась

Машина перевернулась

Фото очевидцев

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Грузовик не уступил дорогу

Грузовик не уступил дорогу

Фото очевидцев

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Госпитализированы пять человек

Госпитализированы пять человек

Фото очевидцев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Титова и Макарова в Днепре 9 августа столкнулись две маршрутки. В обоих автомобилях находились пассажиры.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП Днепр скорая помощь ПДД патрульная полиция
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