"Скорая" превратилась в груду металла: в Днепре произошло жуткое ДТП с пострадавшими

Вечером 10 августа около 19:00 в Днепре стокнулись машина скорой помощи и грузовик. В аварии пострадали пять человек.

По предварительной информации, столкновение произошло из-за водителя грузового автомобиля. Он не пропустил "скорую", которая с включенной сиреной мчалась в больницу. Об этом OBOZREVATEL сообщили в Патрульной полиции Днепропетровской области.

В Днепре столкнулись "скорая" и грузовик Telegram-канал "Х**вый Днепр"

ДТП случилось на перекрестке улиц Образцова и Байкальской. Водитель грузовика ехал на зеленый свет, а "скорая" – на красный.

В результате сильного удара машину скорой помощи перевернуло и отбросило на обочину.

В машине, которая превратилась в груду металла, находились пять человек. Все они госпитализированы в Днепровскую городскую больницу №6 с травмами разной степени тяжести.

На месте происшествия было затруднено движение. Правоохранительные органы начали устанавливать детали аварии.

Машина перевернулась Фото очевидцев

Грузовик не уступил дорогу Фото очевидцев

Госпитализированы пять человек Фото очевидцев

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на пересечении улиц Титова и Макарова в Днепре 9 августа столкнулись две маршрутки. В обоих автомобилях находились пассажиры.

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