Скончался на месте: в Кривом Роге мужчина выпал с девятого этажа

В Кривом Роге Днепропетровской области 23 октября местный житель разбился насмерть при падении с девятого этажа.

Инцидент произошел в Покровском районе города. Об этом сообщает 34 канал.

В Кривом Роге мужчина выпал с девятого этажа u24.ru

Как стало известно, мужчина выпал из окна многоэтажки в микрорайоне 5-й Заречный. Происшествие случилось около полудня.

Полученные травмы были несовместимыми с жизнью. Пострадавший скончался на месте до приезда медиков.

На данный момент неизвестно, был это несчастный случай или самоубийство. Все детали произошедшего будут устанавливать правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по улицам Днепра прогуливался голый мужчина. Из одежды на нем была только обувь. Мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим, после чего продолжил свой путь, не скрываясь от любопытных глаз.

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