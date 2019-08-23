Сидел облитый зеленкой: в Днепре на детской площадке обнаружили труп мужчины. Фото

В Днепре 23 августа на улице Бажова был найден труп мужчины.

Тело умершего в сидячем положении на детской площадке обнаружила дворница. Об этом сообщает "Информатор" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Как рассказала дворница, прийдя утром на работу, она увидела мужчину, который сидел на лавочке, склонив голову на стол. Сперва она подумала, что тот спит. Однако когда подошла ближе, женщина поняла, что мужчина не подает никаких признаков жизни. Рядом возле него стояла недопитая бутылка пива, а все лицо было облито зеленкой.

На место происшествия вызвали скорую помощь, однако медики констатировали смерть. Умершего опознала жена. По ее словам, мужчина пил еще с вечера.

Причину смерти будут устанавливать следователи.

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В Днепре на площадке нашли труп мужчины Информатор

В Днепре на площадке нашли труп мужчины Информатор

В Днепре на площадке нашли труп мужчины Информатор

В Днепре на площадке нашли труп мужчины Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине случилось жуткое ЧП с женщиной. На Павлоградской шахте 18 августа смертельно травмировалась машинист конвейера. Тело женщины без признаков жизни обнаружили в одном из вагонов для погрузки угля.

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