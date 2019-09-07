Схватил за руку и потащил в кусты: в Днепре забили тревогу из-за похитителей детей

Жители Днепра обеспокоены нападениями на детей. В сети появились сообщения о попытках кражи.

Нападения на двоих детей были совершены 5 и 6 сентября в районе проспекта Мира. Об этом сообщили родители пострадавших в группе "Левобережный 3 Днепр" в Facebook.

В Днепре пытались похитить детей sputniknews.kz

"Сегодня на моего сына, ученика 4 класса, было совершенно нападение возле 147 школы, когда он шёл домой. Молодой парень схватил его за руку и потащил в кусты, ребёнок начал кричать громко "помогите". Хочу выразить огромную благодарность паре, которая проходила мимо и услышав крики. Мужчина бросился на помощь! Нападавший испугался и скрылся", – написала Ангелина Михайлова.

Женщина отметила, что мужчина около 30 лет был одет в черную толстовку "найк" с капюшоном. Мама мальчика написала заявление в полицию.

Скриншот "Левобережный 3 Днепр" в Facebook

"Сегодня в 16-30 на проспекте Мира 51 женщина пыталась увести ребенка со двора, рассказывая ему, что его ждет папа. Зная, что с чужими людьми нельзя никуда идти, ребенок побежал домой. Женщина последовала за ним и после замечания дворника ушла в неизвестном направлении", – сообщил Сергей Душман.

Скриншот "Левобережный 3 Днепр" в Facebook

Пользователи Facebook забили тревогу из-за похитителей детей.

"У нас на районе походу появился педофил, который любит очень мальчиков",

"Кошмар!!! Спасибо за информацию!",

"У нас вчера в саду мужчина с женщиной чуть не забрали ребенка из сада. Может это они?", – пишут днепряне в комментариях.

Скриншот "Левобережный 3 Днепр" в Facebook

Скриншот "Левобережный 3 Днепр" в Facebook

Скриншот "Левобережный 3 Днепр" в Facebook

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Киеве четверо неизвестных посреди улицы вытянули из автомобиля парня, после чего запихнули его в BMW и скрылись.

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