Схватил и требовал деньги: в Днепре средь бела дня неизвестный напал на ребенка

В Днепре средь бела дня неизвестный мужчина ограбил ребенка.
По словам мамы мальчика Юлии Давиденко, мужчина подошел к ее сыну, схватил за руку и стал требовать деньги.
"Произошло это на улице Батумской в районе парикмахерской "Маричка". Попросила ребенка сходить в аптеку, возле "Океана". К нему подошла неизвестная личность, схватила за руку и стала требовать деньги, при этом ощупывая карманы", – написала женщина в Facebook.
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Facebook-группа "Райончик"
Затем неизвестный мужчина достал список с купюрой (100 гривень), выкинул его и забрал деньги. После этого мальчик убежал.
Как рассказала мама ребенка, у мальчика сильнейший стресс:
"У ребенка истерика, шок, страх... Будьте бдительны, уважаемые родители...", – отметила мама.
Она добавила, что сын запомнил общие черты нападавшего: лысый, серая толстовка, штаны, небольшая седая борода.
Ограбили мальчика
Мережа Новин
Пока мама мальчика в полицию не заявляла:
"Я в сомнениях, стоит ли. Дело не в деньгах, а в том, чтобы найти этого человека. Либо же если есть возможность и есть в том районе камеры сделать фоторобот", – сказала женщина.
В соцсети люди пришли в ужас от инцидента и высказывают негодование:
"Ужас, бедный ребенок, вообще страх потеряли эти крысы, идите пишите заявление", "Словить падлу и натрескать! Ребенка жалко", "Боже, среди белого дня. Слава Богу ребенок цел", "И где полиция, где Национальная гвардия, где патруль в конце концов? Блин, такой штат раздутый, а толку нет", – пишут пользователи.
Скриншот
Facebook-группа "Райончик"
Скриншот
Facebook-группа "Райончик"
Скриншот
Facebook-группа "Райончик"
Скриншот
Facebook-группа "Райончик"
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