Школу в Днепре "атаковали" газом: пострадали 10 детей

В четверг, 27 февраля, на Левом берегу Днепра в школе №69 во время перемены распылили перцовый газ.

Учебный процесс пришлось временно приостановить. В результате инцидента пострадали 10 школьников, сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.

Все произошло в коридоре на третьем этаже. На место вызвали скорую помощь и наряд полиции.

В школе Днепра распылили перцовый газ NewsOne

Детям на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщает Информатор, восьмерых школьников, которые жаловались на кашель и жжение в глазах, госпитализировали в больницу. Многих детей забрали домой родители.

Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.

В школе Днепра распылили перцовый газ Информатор

В школе Днепра распылили перцовый газ Информатор

В школе Днепра распылили перцовый газ Днепр оперативный

В школе Днепра распылили перцовый газ Днепр оперативный

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе на улице Заболотного возле школы №24 21 февраля разлили жидкость с резким запахом. На место выехали спасатели, полиция и медики. Детей из здания эвакуировали и отпустили домой.

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