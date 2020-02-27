Школу в Днепре "атаковали" газом: пострадали 10 детей

В четверг, 27 февраля, на Левом берегу Днепра в школе №69 во время перемены распылили перцовый газ.
Учебный процесс пришлось временно приостановить. В результате инцидента пострадали 10 школьников, сообщили в пресс-службе Днепровского отдела полиции.
Все произошло в коридоре на третьем этаже. На место вызвали скорую помощь и наряд полиции.
В школе Днепра распылили перцовый газ
NewsOne
Детям на месте оказали необходимую медицинскую помощь. Как сообщает Информатор, восьмерых школьников, которые жаловались на кашель и жжение в глазах, госпитализировали в больницу. Многих детей забрали домой родители.
Все обстоятельства произошедшего выясняли правоохранители.
В школе Днепра распылили перцовый газ
Информатор
В школе Днепра распылили перцовый газ
Информатор
В школе Днепра распылили перцовый газ
Днепр оперативный
В школе Днепра распылили перцовый газ
Днепр оперативный
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Одессе на улице Заболотного возле школы №24 21 февраля разлили жидкость с резким запахом. На место выехали спасатели, полиция и медики. Детей из здания эвакуировали и отпустили домой.
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