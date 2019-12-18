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18 декабря • обновлено в 14:20
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Алина Рашевская

Сгорел дотла: в центре Днепра подожгли Mercedes

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В Днепре в ночь с 17 на 18 декабря на Соборной площади неизвестные подожгли Mercedes-Benz.

Автомобиль сгорел дотла до приезда пожарных. Об этом сообщает Информатор.

В центре Днепра подожгли Mercedes

В центре Днепра подожгли Mercedes

Информатор

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Момент поджога зафиксировали камеры видеонаблюдения. Около 3:45 возле иномарки появился мужчина. Он обильно полил его воспламеняющейся жидкостью, после чего поджег. Спустя пару секунд всю машину охватило пламенем.

Спасатели боролись с огнем около 20 минут. Когда пожар был ликвидирован, сотрудники ГСЧС дополнительно залили Mercedes водой во избежание повторного возгорания.

Происшествие обошлось без пострадавших, однако автомобиль был полностью уничтожен. Поисками злоумышленника занимаются правоохранительные органы.

В центре Днепра подожгли Mercedes

В центре Днепра подожгли Mercedes

Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре на улице Байкальской заметили двух мужчин, которые устроили кулачные разборки прямо посреди дороги. Водитель Таврии подрезал парня на велосипеде, в результате чего последний жестоко отомстил автомобилисту.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
пожар авто
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