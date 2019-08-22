Сеть в шоке: на мосту в Днепре "танцевали" фонари. Видео

В Днепре сняли на видео, как "гуляют" столбы освещения на Амурском (Старом) мосту.

На момент съемки под мостом проезжал поезд. Очевидцы опубликовали запись на странице "Х**вый Днепр" в Instagram.

Пользователи социальной сети оставили десятки комментариев под видео. Комментаторы разделились на два лагеря. Одни считают, что такое поведение железнодорожного моста нормально, другие же пишут, что шокированы увиденным.

Амурский мост в Днепре

"Ну, мост перегружен, наверное. Там постоянные пробки + состав еще",

"Нет слов, одни эмоции",

"Страшно, даже на видео",

"Такое чуство, что он упадет. Понятно, что доля колебаний по-любому будет. Но не настолько же",

"Конечно нормально. Если бы мост был жестко закреплен (не подвижно), он бы уже разрушился", - пишут днепряне.

Скриншот Instagram "Х**вый Днепр"

Скриншот Instagram "Х**вый Днепр"

Скриншот Instagram "Х**вый Днепр"

Скриншот Instagram "Х**вый Днепр"

Скриншот Instagram "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL писал, что Ситуационный центр Днепра запустил онлайн - трансляции, где можно следить за движением автомобилей на мостах. Проверить наличие пробок можно на Амурском, Кайдакском и Южном мостах.

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