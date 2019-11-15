Сдал награды в ломбард: в Днепре уголовник цинично ограбил участницу ООС

В Днепре 15 ноября задержали мужчину за кражу из жилища полицейской-участницы боевых действий.

Злоумышленник похитил из ее дома ценные вещи, украшения и даже боевые награды. Об этом сообщили на странице департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook.

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Известно, что путем отжима пластикового окна вор незаконно проник в квартиру, где проживала 36-летняя полицейская полка патрульной службы полиции особого назначения "Днепр-1". Из квартиры были похищены телевизор, ноутбук, ювелирные изделия и награды участника боевых действий, которые принадлежат потерпевшей.

По факту кражи следственный отдел полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины.

В результате совместных оперативно-розыскных мероприятий работников внутренней безопасности НПУ, уголовного розыска и следственного отдела полиции Днепра установлена ​​личность злоумышленника, причастного к квартирной кражи. Им оказался 33-летний местный житель, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей: за грабеж, домашнее насилие, вождение в нетрезвом состоянии и пьяные дебоши. Украденное чужое имущество вор на такси довез до ближайшего ломбарда и сдал.

Страница департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook

Правоохранители задержали мужчину. Во время осмотра при нем обнаружили снаряженный пистолет. Следственные действия проведены по месту жительства мужчины, а также в ломбардном отделении. Среди изъятых вещей – имущество, украденное в полицейской, в том числе ее боевые награды.

В порядке ст.208 УПК Украины злоумышленника задержали и поместили в изолятор временного содержания. За кражу чужого имущества, совершенную с проникновением в жилище, ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

Страница департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины в Facebook

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в детском саду Днепра неизвестная пыталась похитить ребенка. Бабушке ребенка помогли проходящие мимо парень с девушкой, которые видели, как девочку увела неизвестная женщина. Парень догнал ее и помог вернуть девочку. Незнакомка успела убежать.

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