СБУ задержала жительницу Днепра за работу на российские спецслужбы. Фото и видео

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жительницу Днепра по подозрению в работе на российские спецслужбы.

Основной площадкой для распространения информации стали группы в запрещенных в Украине российских соцсетях, передает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Фото подозреваемой Пресс-служба СБУ

"Оперативники спецслужбы установили, что с начала этого года по заданию представителя вражеских спецслужб жительница Днепра создала и осуществляла администрирование сообществ в запрещенных российских соцсетях", - сказано в сообщении.

По сведениям СБУ, подозреваемая за деньги публиковала статьи, которые оправдывали вооруженную агрессию России против Украины, российскую политику на международной арене, незаконную аннексию Крыма, популяризировали боевиков незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

Женщина публиковала материалы по заданию из России Пресс-служба СБУ

СБУ устанавливает обстоятельства дела Пресс-служба СБУ

Перед выборами подозреваемая получила новое задание Пресс-служба СБУ

Также сообщается, что после объявления внеочередных парламентских выборов женщина получила из Ростова-на-Дону задание создать в украинском сегменте сети интернет сайты с ложной информацией о политических партиях и кандидатах в народные депутаты.

Информация на данных сайтах была направлена на дестабилизацию внутренней ситуации в Украине и рост социальной напряженности.

Кроме того, в этих материалах содержались публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти.

В рамках уголовного производства открытого по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса по месту жительства задержанной проведен обыск, в ходе которого была изъята компьютерная техника и средства связи.

Правоохранители изъяли компьютер и телефоны Пресс-служба СБУ

Следователями СБУ устанавливают все обстоятельства дела и допускают использование российскими спецслужбами подобной схемы накануне выборов в органы местного самоуправления в 2020 году.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что сотрудники СБУ блокировали механизм содействия деятельности незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР".

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