СБУ в Кривом Роге обнаружила арсенал оружия из зоны ООС. Фото

Юрий Сергиенко Происшествия 19:59, 23.06.2020 Обновлено: 19:59, 23.06.2020

Служба безопасности Украины обнаружила в Кривом Роге целый арсенал оружия, который нелегально вывезли из зоны проведения ООС на Донбассе.

Незаконное перемещение взрывчатки и боеприпасов организовали двое местных жителей, сообщается на сайте СБУ (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

СБУ обнаружила арсенал оружия в Кривом Роге

По данным спецслужбы, арсенал они хранили в квартире под деревянным полом и планировали продать ее представителям местных уголовных кругов.

Во время обысков правоохранители обнаружили два ручных противотанковых гранатомета (РПГ-18 и РПГ-22), тротиловую шашку с детонатором, две гранаты РГД-5 с запалами, револьвер, обрез винтовки "Мосина" калибра 7,62, более 800 патронов разного калибра и дымовые шашки.

СБУ обнаружила арсенал оружия в Кривом Роге

Изъятое оружие направлено на экспертизу, решается вопрос об избрании меры пресечения фигурантам и сообщении о подозрении по статье 263 (незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатым веществом) Уголовного кодекса.

СБУ обнаружила арсенал оружия в Кривом Роге

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция задержала мужчину, который хранил у себя дома арсенал огнестрельного оружия.

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Днепр Происшествия

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