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15 апреля • обновлено в 13:41
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СБУ накрыла банду "Арийца", устраивавшую теракты по всей Украине

4.3т
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Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала деятельность преступной группировки, которая причастна к совершению террористических актов по всей стране по указаниям российских спецслужб.

По предварительной информации, группой руководил криминальный авторитет, ранее неоднократно судимый житель временно оккупированной территории АР Крым, известный под кличкой "Ариец", сообщили в пресс-службе СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

Злоумышленники специализировались на совершении особо тяжких преступлений, в том числе по заказу других лиц. Для этого они координировали свою деятельность с подконтрольными спецслужбам РФ представителями криминальных кругов России.

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

"Для планирования и согласования преступных действий главари группировки встречались с российскими кураторами на территории Российской Федерации, стран Евросоюза и Ближнего Востока. По данным следствия органов безопасности, участники группы причастны к совершению около 18 террористических актов в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях, а именно: минирование и поджогов жилых и коммерческих зданий, в которых находились люди", – отметили в ведомстве.

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

Во время обысков сотрудники СБУ изъяли 16 единиц огнестрельного оружия, почти 1 700 патронов и гранаты. Также было выявлено почти 200 тысяч гривен, свыше 20 тысяч американских долларов и 3 тысячи евро, полученных преступным путем.

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины, главарям группировки сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

СБУ накрыла банду Арийца

СБУ накрыла банду Арийца

ssu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL ранее, генерал-майор СБУ Валерий Шайтанов, которого задержали 14 апреля по подозрению в госизмене и подготовке терактов по команде Москвы, много лет выполнял очень своеобразные задачи и "общался" с главарями террористов из "ДНР".

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
Потом СБУ задержит бaнду сотрудников СБУ, которая по приказу спецслужб РФ задержала преступную группировку, действующую под контролем спецслужб РФ.
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Сташинский Богдан
Сташинский Богдан
бла-бла.конкретний когда (число) объект(название,принадлежность),где(город)
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1
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ФСБ всемогуща... даже президент ЗЕ агент ФСБ...
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Днепр Происшествия

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