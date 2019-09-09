Наркотики по почте: в Днепре накрыли крупный канал по продаже "зелья"

Служба безопасности Украины изъяла почти килограмм наркотиков на общую сумму около 750 тыс. гривень у жителя Днепра.

Мужчина получал вещества в почтовых посылках и перепродавал их в разных регионах страны, передает пресс-служба СБУ.

СБУ изъяла у жителя Днепра почти килограмм наркотиков Пресс-служба СБУ

"Оперативники спецслужбы установили, что житель областного центра получал через сервисы почтовой связи наркотики для перепродажи. Полученный "товар" он реализовывал на территории города и других регионов Украины методом так называемых "закладок", – сказано в сообщении пресс-службы.

Для поиска клиентов мужчина создал специализированный сайт, а также использовал один из интернет-коммуникаторов.

В ходе обыска по месту жительства задержанного сотрудники спецслужбы изъяли каннабис, метамфетамин, МДМА, амфетамина и ЛСД.

Кроме того, обнаружены деньги, полученные незаконным путем, компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчине о подозрении и избрании меры пресечения в виде ареста.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса правоохранители устанавливают всех причастных к незаконным действиям.

Также проверяются сведения о причастности задержанного к поиску и переправке за границу лиц для работы в сфере наркобизнеса в одной из соседних стран.

Общая стоимость изъятого - около 750 тыс. гривень Пресс-служба СБУ

Мужчина распространял наркотики путем "закладок" Пресс-служба СБУ

Правоохранители обнаружили деньги, компьютерную технику и телефоны Пресс-служба СБУ

Ранее OBOZREVATEL писал, что СБУ задержала 52-летнего жителя Кривого Рога Днепропетровской области по подозрению в контрабанде кокаина. Мужчина привозил опасные наркотики из стран Западной Европы и распространял их по всей территории Украины.

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