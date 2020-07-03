Сбили на глазах семьи: стало известно имя трагически погибшего полицейского. Фото

Стало известно имя погибшего полицейского из Харьковской области, которого 3 июля грузовик сбил прямо на глазах у его семьи. ДТП произошло неподалеку от села Голубовка Днепропетровской области.

На странице полиции Харьковщины в Facebook опубликовали фото погибшего, а также назвали его имя.

Павел Хоменко скончался на месте ДТП Facebook полиции Харьковской области

Мужчину зовут Павел Хоменко, он был инспектором сектора реагирования полиции Дергачевского отделения полиции.

У него остались жена и пятилетний сын.

Facebook полиции Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 35-летний мужчина вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Во время поездки он остановил свой автомобиль, чтобы заменить колесо, но в это время по его пути следования двигался грузовик, который зацепил полицейского.

Полицейский от полученных травм скончался на месте.