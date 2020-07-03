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Сбили на глазах семьи: стало известно имя трагически погибшего полицейского. Фото

Юрий Сергиенко
Происшествия
1,9 т.
В ДТП погиб инспектор патрульной полиции на Харьковщине

В ДТП погиб инспектор патрульной полиции на Харьковщине.

Стало известно имя погибшего полицейского из Харьковской области, которого 3 июля грузовик сбил прямо на глазах у его семьи. ДТП произошло неподалеку от села Голубовка Днепропетровской области.

На странице полиции Харьковщины в Facebook опубликовали фото погибшего, а также назвали его имя.

Павел Хоменко скончался на месте ДТП

Павел Хоменко скончался на месте ДТП Facebook полиции Харьковской области

Мужчину зовут Павел Хоменко, он был инспектором сектора реагирования полиции Дергачевского отделения полиции.

У него остались жена и пятилетний сын.

Facebook полиции Харьковской области

Facebook полиции Харьковской области

Как сообщал OBOZREVATEL, 35-летний мужчина вместе с семьей возвращался домой с отдыха. Во время поездки он остановил свой автомобиль, чтобы заменить колесо, но в это время по его пути следования двигался грузовик, который зацепил полицейского.

Полицейский от полученных травм скончался на месте.

УкраинаНациональная полиция Украины
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