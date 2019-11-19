Сбил на переходе: дело о смертельном ДТП на Гальченко в Днепре передали в суд

Прокуратура передала в суд дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проезде Александра Гальченко в Днепре 25 августа.

Первое заседание должно было состояться 8 ноября, однако из-за неявки прокурора его перенесли, сообщила OBOZREVATEL мать погибшей девушки Наталья Газизова.

Дело о смертельном ДТП на ул. А. Гальченко передали в суд

"Сейчас у нас начинаются суды ... 8 ноября должно было состояться заседание, но прокуроры не пришли в суд. Заседание перенесли на 11 декабря", – сказала она.

По словам женщины, суд направил приглашение на заседание, однако в прокуратуре заверяют, что они его не получили.

Также Наталья Газизова сообщила, что ее 19-летняя дочь Дарья переходила дорогу спокойно и по хорошо освещенному пешеходному переходу, перед которым установлен знак ограничения скорости до 40 км.

Девушку провожал ее дедушка, который был неподалеку, когда случилось столкновение.

Пострадавшую госпитализировали в больницу Мечникова с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. Она впала в кому и скончалась 29 августа, не приходя в сознание.

Наталья Газизова отметила, что когда она приехала на место происшествия, то не заметила следов торможения на дороге, а на видео момента ДТП заметно, что водитель не сбавлял скорости.

В прокуратуре также отмечают, что водитель ехал со скоростью, в два раза превышающей разрешенную и, по выводам следствия, его действия привели к ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 25 августа автомобиль Volkswagen Passat сбил девушку-пешехода. ДТП произошло на проезде Александра Гальченко около 22:00.

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