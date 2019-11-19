Главная Новости
19 ноября • обновлено в 17:52
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Светлана Коваленко
Светлана Коваленко

Сбил на переходе: дело о смертельном ДТП на Гальченко в Днепре передали в суд

200
Читать материал на украинском

Прокуратура передала в суд дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, которое случилось на проезде Александра Гальченко в Днепре 25 августа.

Первое заседание должно было состояться 8 ноября, однако из-за неявки прокурора его перенесли, сообщила OBOZREVATEL мать погибшей девушки Наталья Газизова.

Дело о смертельном ДТП на ул. А. Гальченко передали в суд

Дело о смертельном ДТП на ул. А. Гальченко передали в суд

"Сейчас у нас начинаются суды ... 8 ноября должно было состояться заседание, но прокуроры не пришли в суд. Заседание перенесли на 11 декабря", – сказала она.

Новости
Люди спаслись чудом! В Днепре произошло жуткое ДТП по сценарию Зайцевой. Видео

По словам женщины, суд направил приглашение на заседание, однако в прокуратуре заверяют, что они его не получили.

Также Наталья Газизова сообщила, что ее 19-летняя дочь Дарья переходила дорогу спокойно и по хорошо освещенному пешеходному переходу, перед которым установлен знак ограничения скорости до 40 км.

Девушку провожал ее дедушка, который был неподалеку, когда случилось столкновение.

Пострадавшую госпитализировали в больницу Мечникова с черепно-мозговой травмой и многочисленными переломами. Она впала в кому и скончалась 29 августа, не приходя в сознание.

Новости
Пострадала беременная: в Киеве пьяный водитель Uber совершил сразу несколько ДТП

Наталья Газизова отметила, что когда она приехала на место происшествия, то не заметила следов торможения на дороге, а на видео момента ДТП заметно, что водитель не сбавлял скорости.

В прокуратуре также отмечают, что водитель ехал со скоростью, в два раза превышающей разрешенную и, по выводам следствия, его действия привели к ДТП.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 25 августа автомобиль Volkswagen Passat сбил девушку-пешехода. ДТП произошло на проезде Александра Гальченко около 22:00.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Автор
Светлана Коваленко Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги