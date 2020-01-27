Сбил маму с ребенком на "зебре": появилось видео страшного ДТП под Днепром

В городе Подгородное Днепропетровской области 27 января легковой автомобиль сбил двух пешеходов на "зебре". ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на записи, мама и сын почти перешли дорогу, когда Volkswagen снес их на большой скорости. Видео жуткого происшествия опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре" Скриншот из видео

От удара людей отбросило на несколько метров от пешеходного перехода, а водитель сразу остановился.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января на улице Шоссейной легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.

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