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27 января • обновлено в 16:42
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/ Происшествия

Сбил маму с ребенком на "зебре": появилось видео страшного ДТП под Днепром

1.6т
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В городе Подгородное Днепропетровской области 27 января легковой автомобиль сбил двух пешеходов на "зебре". ДТП зафиксировала камера видеонаблюдения.

Как видно на записи, мама и сын почти перешли дорогу, когда Volkswagen снес их на большой скорости. Видео жуткого происшествия опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре"

Под Днепром автомобиль сбил маму с ребенком на "зебре"

Скриншот из видео

От удара людей отбросило на несколько метров от пешеходного перехода, а водитель сразу остановился.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в городе Подгородное Днепропетровской области 27 января на улице Шоссейной легковой автомобиль сбил двух пешеходов, которые шли по "зебре". В результате ДТП пострадали женщина и ее 12-летний сын.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
ДТП
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