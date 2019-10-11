Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

На Донецком шоссе в Днепре Opel сбил двух человек на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.
ДТП произошло около 23:00 10 октября. Пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде, сообщает Информатор.
Почему водитель не заметил пешеходов, или что послужило причиной столкновения на данный момент неизвестно. Правоохранители начали выяснять детали ДТП.
В Днепре произошло смертельное ДТП на "зебре"
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Информатор
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось смертельное ЧП в бане. Спасатели не могли справиться с огнем около часа.
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