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11 октября • обновлено в 08:45
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/ Происшествия

Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

3.2т Читать материал на украинском

На Донецком шоссе в Днепре Opel сбил двух человек на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.

ДТП произошло около 23:00 10 октября. Пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде, сообщает Информатор.

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Почему водитель не заметил пешеходов, или что послужило причиной столкновения на данный момент неизвестно. Правоохранители начали выяснять детали ДТП.

В Днепре произошло смертельное ДТП на "зебре"

В Днепре произошло смертельное ДТП на "зебре"

Информатор

Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

Информатор

Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

Информатор

Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

Информатор

Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось смертельное ЧП в бане. Спасатели не могли справиться с огнем около часа.

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Место
Украина Днепр
Теги
ДТП смерть
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