Сбил двух человек на "зебре": в Днепре произошло смертельное ДТП

На Донецком шоссе в Днепре Opel сбил двух человек на пешеходном переходе. Мужчина погиб на месте, женщину госпитализировали.

ДТП произошло около 23:00 10 октября. Пострадавшие переезжали дорогу на велосипеде, сообщает Информатор.

Почему водитель не заметил пешеходов, или что послужило причиной столкновения на данный момент неизвестно. Правоохранители начали выяснять детали ДТП.

В Днепре произошло смертельное ДТП на "зебре" Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре случилось смертельное ЧП в бане. Спасатели не могли справиться с огнем около часа.

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