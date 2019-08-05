Сбежать не удалось: в Кривом Роге в тюрьму отправился осужденный за надругательство над флагом Украины

Полиция в Днепропетровской области задержала и отправила в тюрьму 38-летнего мужчину, который был осужден за надругательство над государственным флагом.

Осужденный пытался скрыться от правоохранителей, однако был задержан 3 августа, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Преступник проведет за решеткой 3 года Пресс-служба полиции Днепропетровской области

В полиции сообщают, что в сентябре 2017 года он в состоянии алкогольного опьянения сорвал флаг, который висел на балконе многоквартирного дома, и бросил его на землю.

"После совершения преступления мужчине назначили наказание, однако он стал скрываться от судебных органов. 3 августа в рамах операции "Розыск" сотрудниками сектора криминальной полиции Довгинцевского ОП задержали разыскиваемого преступника", — сказано в сообщении пресс-службы.

Ранее суд признал упомянутое лицо виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса и приговорил к 3 годам и 1 месяцу лишения свободы.

Ранее сообщал, что в Днепре 2 августа двое малолетних детей разгромили уличную экспозицию музея АТО.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!