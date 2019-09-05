Сажала на цепь и завязывала рот: суд в Днепре решил судьбу жестокой матери

Аппеляционный суд в Днепре отправил под арест Анну Житник, подозреваемую в издевательствах над родной дочерью и 3 приемными детьми.

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая оспорила решение суда первой инстанции о ночном домашнем аресте для женщины, передает ТСН.

Аппеляционный суд арестовал подозреваемую в издевательствах над детьми

Сообщается, что приемным детям женщины уже ищут новую семью. Также социальные службы намерены добиться лишение женщины родительских прав.

В суде женщина не признала свою вину и заявила, что над детьми издевалась и сажала на цепь ее старшая дочка. Подозреваемая обвинила девочку в попытке оговорить ее.

"Почему она это сделала, я не знаю. Почему она меня оговаривает, я тоже не знаю. Был цепь для собаки, а потом его просто не видно ... Я этого не делала. Меня дома в это время не было", – заявила она.

По словам прокурора, подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL писал, что полиция забрала детей у женщины, которая держала на цепи 8-летнего мальчика. 24 августа 56-летней подозреваемой избрали меру пресечения на время следствия в виде ночного домашнего ареста.

Полицейские посетили детей, которые находятся в центре социально-психологической реабилитации в Днепре. Пресс-служба полиции сообщила, что женщина в наказание садила детей на цепь и била палкой.

На время следствия подозреваемую отстранили от работы в школе.

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