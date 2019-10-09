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9 октября • обновлено в 08:43
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Самостоятельно не дышит: в Днепр с фронта доставили тяжелораненого бойца

1.6т Читать материал на украинском

В Днепр 8 октября из зоны ООС эвакуировали бойца с минно-взрывной травмой.

Защитник прибыл на военном вертолете в 23:45. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

В Днепр эвакуировали тяжелораненого бойца

В Днепр эвакуировали тяжелораненого бойца

Днепр Экспресс

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В Днепр эвакуировали двух "тяжелых" бойцов: подробности

"Раненный в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова. Привлечен врач из областной офтальмологии. Александр Толубаев и профессор-офтальмолог Валерий Серюк общались с главным хирургом ООС. Сопровождение в полете обеспечили военные медики нашего госпиталя", - написала Губа.

Особую благодарность за полет в сложных условиях советница выразила военным вертолетчикам. Также она поблагодарила медиков, которые оказали первую помощь и стабилизировали состояние в военном госпитале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса. Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе 7 октября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

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Место
Украина Днепр
Теги
ООС боец АТО АТО
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hunt andres
hunt andres
А че побратыми дышать не помогли?)))
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Опять на своих минах??? Идиоты..
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van Dijk Max
van Dijk Max
не дышит , но бухает по черному , через капельницу
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