Самостоятельно не дышит: в Днепр с фронта доставили тяжелораненого бойца

В Днепр 8 октября из зоны ООС эвакуировали бойца с минно-взрывной травмой.

Защитник прибыл на военном вертолете в 23:45. Об этом сообщила советник главы Днепропетровской областной администрации Татьяна Губа на своей странице в Facebook.

В Днепр эвакуировали тяжелораненого бойца Днепр Экспресс

"Раненный в тяжелом состоянии на аппарате искусственной вентиляции легких, доставлен в больницу Мечникова. Привлечен врач из областной офтальмологии. Александр Толубаев и профессор-офтальмолог Валерий Серюк общались с главным хирургом ООС. Сопровождение в полете обеспечили военные медики нашего госпиталя", - написала Губа.

Особую благодарность за полет в сложных условиях советница выразила военным вертолетчикам. Также она поблагодарила медиков, которые оказали первую помощь и стабилизировали состояние в военном госпитале.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в ООС сообщили хорошие новости с Донбасса. Ни один украинский воин не был ранен или убит во время боевых действий на Донбассе 7 октября. Всего за сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 27 раз нарушили режим прекращения огня.

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