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18 октября • обновлено в 07:12
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Рвал волосы и бил по лицу: под Днепром мужчина прилюдно расправился с женщиной. Видео 18+

2.5т Читать материал на украинском

В Каменском Днепропетровской области 17 октября мужчина напал на женщину в сквере.

Нетрезвая женщина отказывалась идти домой, за что супруг решил ее наказать. Об этом сообщили в Telegram-канале "Х**вое Каменское".

В Днепре мужчина прилюдно напал на женщину

В Днепре мужчина прилюдно напал на женщину

Скриншот

Новости
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По словам очевидцев, между супругами возник конфликт, который вскоре перерос в драку. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения и едва могла устоять на ногах. Мужчина не смог убедить ее покинуть сквер самостоятельно, поэтому пошел на радикальные меры. Драка сопровождалась криками и руганью. Разъяренный мужчина принялся бить супругу по лицу и рвать на ней волосы, однако та сопротивлялась обидчику и по возможности наносила ответные удары. Спустя пару минут супруг прекратил драку и ушел, а пострадавшая осталась сидеть на скамейке.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре мужчина до смерти забил жену молотком. От полученных травм женщина скончалась. Досудебное расследование продолжается.

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Место
Украина Днепр
Теги
нападение на женщину Драка мужчина
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