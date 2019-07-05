ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Происшествия

Родители вспомнили о ней через неделю: под Днепром ​нашли тело девочки

1.1тЧитать материал на украинском

Под Днепром нашли тело 13-летней девочки, которую искала полиция.

Инну Дубовик без признаков жизни обнаружили в родном селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области. Об этом сообщила начальник отдела ювенальной превенции Днепропетровской области Анна Карпеченкова на своей странице в Facebook.

Под Днепром нашли тело девочки

Под Днепром нашли тело девочки

Инну искали пять дней. Девочка 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Как сообщал OBOZREVATEL, мать ребенка только через неделю обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Девочку нашли мертвой

Девочку нашли мертвой

Facebook Anna Karpechenkova

"Девушку нашли без признаков жизни в селе Миролюбовка. Там, где она и прожила свои короткие и точно не очень счастливые 13 лет. Все хотят знать подробности. Все очень обыденно и просто. Родители, которые злоупотребляют алкоголем, и вспоминают о своей малолетнем ребенке после недели ее отсутствия.

Круг знакомых старше по возрасту. Которые также все свои радости и горести приливают водкой. Ну а потом: "Да случилось ... На почве неприязных отношений, возникших после распития спиртных напитков ...", - написала Карпеченкова.

Она добавила, что убийцу ребенка уже задержали.

Поиски длились пять дней

Поиски длились пять дней

Facebook Anna Karpechenkova

Ребенка нашли без признаков жизни

Ребенка нашли без признаков жизни

Facebook Anna Karpechenkova

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция задержала мужчину-похитителя ребенка. Девочку забрали силой и вернули матери.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Место
УкраинаДнепр
Теги
смертьНациональная полиция Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel