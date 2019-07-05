Родители вспомнили о ней через неделю: под Днепром ​нашли тело девочки

Под Днепром нашли тело 13-летней девочки, которую искала полиция.

Инну Дубовик без признаков жизни обнаружили в родном селе Миролюбовка Пятихатского района Днепропетровской области. Об этом сообщила начальник отдела ювенальной превенции Днепропетровской области Анна Карпеченкова на своей странице в Facebook.

Под Днепром нашли тело девочки

Инну искали пять дней. Девочка 23 июня вышла в магазин и не вернулась домой. Как сообщал OBOZREVATEL, мать ребенка только через неделю обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери.

Девочку нашли мертвой Facebook Anna Karpechenkova

"Девушку нашли без признаков жизни в селе Миролюбовка. Там, где она и прожила свои короткие и точно не очень счастливые 13 лет. Все хотят знать подробности. Все очень обыденно и просто. Родители, которые злоупотребляют алкоголем, и вспоминают о своей малолетнем ребенке после недели ее отсутствия.

Круг знакомых старше по возрасту. Которые также все свои радости и горести приливают водкой. Ну а потом: "Да случилось ... На почве неприязных отношений, возникших после распития спиртных напитков ...", - написала Карпеченкова.

Она добавила, что убийцу ребенка уже задержали.

Поиски длились пять дней Facebook Anna Karpechenkova

Ребенка нашли без признаков жизни Facebook Anna Karpechenkova

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция задержала мужчину-похитителя ребенка. Девочку забрали силой и вернули матери.

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