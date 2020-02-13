Родила в уличном туалете: под Днепром 17-летняя мать убила новорожденного

В среду, 12 февраля, в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе.

Мертвого младенца достали из выгребной ямы и направили судмедэкспертам, сообщает Информатор. Несовершеннолетнюю доставили в перинатальный центр из-за большой кровопотери.

Известно, что жительница села состояла на учете у врача-психиатра. Она находилась на 36 неделе беременности.

По данному факту в полиции начато производство по ст. 177 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Под Днепром 17-летняя мать убила новорожденного bessarabiainform.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, в родильном доме №1 в Житомире ребенок умер спустя сутки после рождения. Мама малыша обвиняет врачей в халатности.

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