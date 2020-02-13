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13 февраля • обновлено в 11:33
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Родила в уличном туалете: под Днепром 17-летняя мать убила новорожденного

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В среду, 12 февраля, в селе Петрово на Днепропетровщине 17-летняя девушка родила ребенка в уличном туалете в своем дворе.

Мертвого младенца достали из выгребной ямы и направили судмедэкспертам, сообщает Информатор. Несовершеннолетнюю доставили в перинатальный центр из-за большой кровопотери.

Известно, что жительница села состояла на учете у врача-психиатра. Она находилась на 36 неделе беременности.

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По данному факту в полиции начато производство по ст. 177 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка.

Под Днепром 17-летняя мать убила новорожденного

Под Днепром 17-летняя мать убила новорожденного

bessarabiainform.com

Как писал OBOZREVATEL ранее, в родильном доме №1 в Житомире ребенок умер спустя сутки после рождения. Мама малыша обвиняет врачей в халатности.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Беременность и роды
Место
Украина Днепр
Тег
беременность
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Комментарии на сайте не модерированы
Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
На хрюкраине же нет уличных туалетов, как же так?
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Golan Sim
Golan Sim
Психическая и моральная деградация несчастных украинцев с каждым годом приобретает всё более выразительные черты. Нравственное вырождение наших украинских граждан после майдановского переворота, как это ни ужасно, приобретает характер необратимой пандемии.
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2
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ХОЗЯИН хОХЛОВ
ХОЗЯИН хОХЛОВ
Рагулячий мир
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