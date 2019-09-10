Развращал девочку: на Днепропетровщине поймали педофила

В Днепропетровской области 9 сентября задержали мужчину, который развращал 12-летнюю девочку.
Преступление произошло вблизи железнодорожной станции "Синельниково-2", сообщили в пресс-службе ГУ НП Днепропетровской области.
Поймали педофила
Донецк Афиша
На место происшествия прибыла патрульная полиция. По описанию потерпевшей они задержали ранее судимого за изнасилование 41-летнего жителя Харьковской области.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Поймали педофила
Пресс-служба ГУ НП
Как сообщал OBOZREVATEL, в Белоцерковском районе Киевской области 36-летний мужчина изнасиловал 8-летнего ребенка. Педофил затащил девочку в кукурузное поле.
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