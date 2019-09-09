Разрезало пополам: в Днепре мужчину переехал скоростной поезд

В Днепре 8 сентября на подъездном пути к железнодорожной станции "Днепр-Грузовой" мужчину насмерть сбил скоростной поезд.

Полученные травмы были несовместимы с жизнью. Об этом сообщает Информатор.

В Днепре мужчину насмерть сбил поезд КП в Украине

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Известно, что 62-летний погибший работал составителем поездов. Колеса железнодорожного состава буквально разрезали его тело пополам.

Подробности происшествия пока неизвестны. Был ли это несчастный случай, самоубийство или убийство, выясняли правоохранители. Точную причину смерти также озвучат после проведения судмедэкспертизы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром среди мусора нашли труп женщины. Погибшую обнаружили в полуразрушенном подвале старого дома. В день убийства женщина как раз отмечала день рождения.

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