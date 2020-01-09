Разрезало пополам: на территории завода в Кривом Роге произошло смертельное ЧП

В Ингулецком районе Кривого Рога на территории комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" поезд пополам разрезал мужчину.

Тело на рельсах обнаружил охранник около станции "Погрузочная". Об этом сообщает Первый Городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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На вид умершему приблизительно 33-40 лет. На место прибыла следственно-оперативная группа Ингулецкого отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

В пресс-службе "Арселора" подтвердили, что происшествие случилось на их территории.

Первый Городской

Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области спасли мужчину, который пытался распрощаться с жизнью после конфликта с женой. Нетрезвый горожанин хотел спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожным полотном.

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