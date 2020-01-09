Главная Новости
9 января • обновлено в 14:46
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Происшествия

Карина Бондаренко

Разрезало пополам: на территории завода в Кривом Роге произошло смертельное ЧП

937
Читать материал на украинском

В Ингулецком районе Кривого Рога на территории комбината "АрселорМиттал Кривой Рог" поезд пополам разрезал мужчину.

Тело на рельсах обнаружил охранник около станции "Погрузочная". Об этом сообщает Первый Городской (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Внимание! Фото 18+

На вид умершему приблизительно 33-40 лет. На место прибыла следственно-оперативная группа Ингулецкого отделения полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Новости
Тело девушки выловили из реки в Днепре: полиция просит о помощи

В пресс-службе "Арселора" подтвердили, что происшествие случилось на их территории.

Разрезало пополам: на территории завода в Кривом Роге произошло смертельное ЧП

Первый Городской

Разрезало пополам: на территории завода в Кривом Роге произошло смертельное ЧП

Первый Городской

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге Днепропетровской области спасли мужчину, который пытался распрощаться с жизнью после конфликта с женой. Нетрезвый горожанин хотел спрыгнуть с моста, проходящего над железнодорожным полотном.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Кривой Рог
Тег
смерть
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги