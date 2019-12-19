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19 декабря • обновлено в 11:37
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Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб под колесами поезда. Фото и видео 18+

1.7т
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В ночь на 19 декабря на перегоне "Самаровка-Новомосковск" под Днепром мужчина попал под колеса железнодорожного состава.

У 36-летнего погибшего не было шансов выжить. Его тело разорвало на части и разбросало на расстоянии 70 метров, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

В метре от рельсов нашли документы мужчины. Паспорт, водительское удостоверение, ключи от машины и мобильный телефон были аккуратно сложены на щебне.

Под Днепром мужчина жутко погиб под колесами поезда

Под Днепром мужчина жутко погиб под колесами поезда

Информатор

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Внимание! ФОТО И ВИДЕО 18+

Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб под колесами поезда. Фото и видео 18+

Информатор

Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб под колесами поезда. Фото и видео 18+

Информатор

Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб под колесами поезда. Фото и видео 18+

Информатор

Разорвало на части: под Днепром мужчина погиб под колесами поезда. Фото и видео 18+

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что под Днепром произошло жуткое ДТП с пострадавшими. По пути в Кривой Рог водитель не справился с управлением и слетел с дороги.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
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