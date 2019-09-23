Разбитые головы и растрощенные авто: в Кривом Роге произошло серьезное ДТП

В Кривом Роге Днепропетровской области утром 23 сентября в результате столкновения Opel и Chery пострадали водитель и пассажир "китайца".

Авария произошла в Металлургическом районе города на улице Степана Тильги. Об этом сообщает Первый городской со ссылкой на пресс-службу Криворожского отдела полиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Под Днепром столкнулись две легковушки Коллаж

От удара водитель Chery и его пожилая пассажирка получили черепно-мозговую травму. 23-летний шофёр от госпитализации отказался, женщину-пассажира увезли в больницу.

На месте происшествия обстоятельства случившегося выясняли патрульные и следователь по ДТП.

В Кривом Роге в серьезном ДТП пострадала женщина Первый городской

В Кривом Роге в серьезном ДТП пострадала женщина Первый городской

В Кривом Роге в серьезном ДТП пострадала женщина Первый городской

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге произошло смертельное ДТП. В ночь на 22 сентября водитель "Москвича" не справился с управлением и угодил в дерево. Пассажирка легковушки скончалась в больнице от несовместимых с жизнью травм.

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