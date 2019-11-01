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1 ноября • обновлено в 11:28
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Разбился о столб: в Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

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В Днепре 1 ноября вблизи Южного моста автомобиль BMW на полной скорости влетел в столб.

В результате столкновения пострадали дети. Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции в Днепропетровской области.

В Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

В Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

Патрульная полиция в Днепропетровской области

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Как стало известно, в салоне автомобиля находились отец и трое детей. Двое из них – 4-летняя девочка и 10-летний мальчик получили травмы. Их передали медикам для последующей госпитализации.

Раскуроченное авто перекрыло одну полосу, однако движение на этом участке не затруднено. На месте происшествия работают скорая и патрульные.

В Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

В Днепре произошло жуткое ДТП возле Южного моста

Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре в троллейбусе произошло ЧП с ребенком. Для маленького днепрянина поездка в троллейбусе №17 31 октября закончилась травмой. Ногу мальчика зажало в дверном проеме, но водитель никак не отреагировал на крики о помощи.

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Место
Украина Днепр
Теги
авария ДТП пострадал ребенок
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