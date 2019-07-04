Разбил стекло и вылил пиво на голову: в Днепре маршрутка пострадала от дебошира

Утром 4 июля в Днепре пьяный мужчина кулаком разбил стекло в маршрутке и облил водителя пивом. Дебошира задержала полиция.

Мужчина зашел в салон в состоянии алкогольного опьянения с бутылкой пива в руках. Об этом OBOZREVATEL сообщили в патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Инцидент произошел в маршрутке №73 на проспекте Олександра Поля.

Как сообщает Информатор, водитель маршрутки и пассажиры просили мужчину выйти, но тот не согласился. Маршрутчик остановил автомобиль. Это не понравилось пьяному пассажиру и он вылил пиво на голову водителю, а затем разбил стекло кулаком.

В Днепре мужчина разбил стекло маршрутки newsmir.info

Недалеко от маршрутки оказались сотрудники охранной фирмы "Гуард". Они вывели мужчину из салона и вызвали полицию. Никто из пассажиров не пострадал.

В полиции рассказали, что во время задержания мужчина нецензурно выражался. Также у него не было при себе документов, подтверждающих личность.

Дебошира задержали и передали следователю для дальнейшего разбирательства в инциденте.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре может подорожать стоимость проезда в электротранспорте и метрополитене.

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