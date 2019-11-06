Разбил голову молотком: под Днепром мужчина жестоко расправился с соседом из-за пельменей

В Павлограде Днепропетровской области местный житель до смерти избил соседа молотком.

Местный суд вынес преступнику приговор. Об этом стало известно на портале Павлоград.dp.ua.

Под Днепром мужчина жестоко расправился с соседом из-за пельменей Коллаж

Как объяснил в суде обвиняемый, конфликт разгорелся из-за пельменей, которые исчезли из его кухни. Заподозрив в краже соседку, мужчина пошел выяснять с ней отношения. В конфликт между соседями вмешался сожитель предполагаемой воровки и напал на обидчика с кулаками.

Обвиняемый нанес ему в ответ несколько ударов молотком по голове, от которых тот скончался.

По возвращении домой мужчина увидел пропавшие пельмени в кастрюле в коридоре.

Свою вину он признал частично. Обвиняемому присудили 7 лет тюрьмы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром ссора в магазине окончилась стрельбой. В ходе конфликта с другими покупателями задержанный достал пневматический пистолет и выстрелил в одного из них. Стрелявший скрылся с места преступления, а пострадавшему оказали медицинскую помощь.

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