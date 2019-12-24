Расстрелял из гранатомета: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком покушении

В Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировки расстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета.
Правоохранители установили, что к покушению причастны четыре мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
По версии следствия, один из преступников был посредником между заказчиком и исполнителем, другой - водителем. Третий мужчина проводил наблюдения, а последний совершил выстрел из ручного противотанкового гранатомета.
В Днепре задержали подозреваемых в покушении
ГУНП в Днепропетровской области
Подозреваемых задержали во время спецоперации. Задержанные оказались жителями Днепра и Синельниково возрастом от 30 до 55 лет.
За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
У задержанного изъяли пистолет
ГУНП в Днепропетровской области
Напомним, что 29 января 2019 года на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по автомобилю Toyota Land Cruiser. Во время взрыва в салоне находились 46-летний водитель и пассажир, которые чудом не пострадали.
Преступник расстрелял авто из гранатомета
ГУНП в Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.
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