Расстрелял из гранатомета: в Днепре задержали подозреваемых в жестоком покушении

В Днепре задержали подозреваемых в покушении на заказное убийство. В январе 2019 года один из членов группировки расстрелял авто с водителем и пассажиром из гранатомета.

Правоохранители установили, что к покушению причастны четыре мужчины. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции в Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

По версии следствия, один из преступников был посредником между заказчиком и исполнителем, другой - водителем. Третий мужчина проводил наблюдения, а последний совершил выстрел из ручного противотанкового гранатомета.

В Днепре задержали подозреваемых в покушении ГУНП в Днепропетровской области

Подозреваемых задержали во время спецоперации. Задержанные оказались жителями Днепра и Синельниково возрастом от 30 до 55 лет.

За покушение на умышленное убийство мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

У задержанного изъяли пистолет ГУНП в Днепропетровской области

Напомним, что 29 января 2019 года на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска неизвестный выстрелил из ручного противотанкового гранатомета по автомобилю Toyota Land Cruiser. Во время взрыва в салоне находились 46-летний водитель и пассажир, которые чудом не пострадали.

Преступник расстрелял авто из гранатомета ГУНП в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что заместитель начальника Марганецкого отделения полиции в Днепропетровской области забрал у 22-летней девушки автомобиль и требовал за него 1500$.

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