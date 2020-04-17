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17 апреля • обновлено в 14:35
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Расстрел пары в Кривом Роге: всплыли подробности любовной драмы

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Полиции удалось найти подозреваемого в расстреле молодой пары в Кривом Роге. Им оказался 52-летний Герман Полев, который, предварительно из ревности, решил убить влюбленных.

Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, раскрыв также детали самоубийства подозреваемого.

Убийство девушки в Кривом Роге

Убийство девушки в Кривом Роге

"Первый городской"

"Благодаря четким и слаженным действиям полиции, анализу видеокамер системы "Безопасный город", подозреваемый был установлен в кратчайшие сроки. Им оказался гражданин Полев Герман Юрьевич, 1968 года рождения. В момент, когда подразделение спецназа полиции "Корд" пошло на штурм его квартиры, он выпрыгнул из окна 8 этажа и скончался от полученных травм", – пишет замглавы МВД.

"По предварительной информации, мотивом убийства девушки и попытки убить молодого человека стала ревность", – добавил Геращенко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • вечером 16 апреля в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина открыл огонь по парню и девушке. От полученных ранений 25-летняя горожанка скончалась, ее 26-летний спутник получил тяжелые увечья и попал в реанимацию.

  • Утром 17 апреля подозреваемый в расстреле пары выбросился из окна восьмого этажа и погиб, не дождавшись приезда скорой. Происшествие случилось около 5:30 утра.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Тема
Криминал
Персона
Антон Геращенко
Место
Украина Кривой Рог
Теги
Министерство внутренних дел Украины убийство
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Комментарии
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Udmurt Anti
Udmurt Anti
Це ж рідне місто припіздента, а там явна більшість неадекватів.
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Днепр Происшествия

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