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Расстрел адвоката в Кропивницком: авто злоумышленников нашли в Кривом Роге

1.4т Читать материал на украинском

В Кривом Роге Днепропетровской области 22 августа во время действия плана "Сирена" правоохранители остановили разыскиваемый красный "ВАЗ", из которого расстреляли двух людей в Кропивницком.

Машину с оружием внутри нашли в Терновском районе города. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге нашли авто убийц адвоката из Кропивницкого

В Кривом Роге нашли авто убийц адвоката из Кропивницкого

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Марка и цвет легковушки совпадали с разыскиваемым авто из Кропивницкого. В салоне автомобиля находились 30-летний водитель и пассажир. Во время обыска правоохранители изъяли два травматических пистолета, а также сумку с запакованными предметами, содержимое которых подозреваемые не смогли назвать.

На данный момент полицейские проверяют причастность задержанных к событиям в соседней области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кропивницком расстреляли адвоката. Огонь велся из автомобиля при помощи автомата. Полицейские объявили оперативный план "Сирена" по всей области.

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Место
Украина Днепр
Теги
убийство пострадали украинцы полиция
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Waix Alex
Waix Alex
Бандитов на гиляку.
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CARGO 100
CARGO 100
"злоумышленников"?
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