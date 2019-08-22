Расстрел адвоката в Кропивницком: авто злоумышленников нашли в Кривом Роге

В Кривом Роге Днепропетровской области 22 августа во время действия плана "Сирена" правоохранители остановили разыскиваемый красный "ВАЗ", из которого расстреляли двух людей в Кропивницком.

Машину с оружием внутри нашли в Терновском районе города. Об этом сообщает Первый городской.

В Кривом Роге нашли авто убийц адвоката из Кропивницкого Коллаж

Марка и цвет легковушки совпадали с разыскиваемым авто из Кропивницкого. В салоне автомобиля находились 30-летний водитель и пассажир. Во время обыска правоохранители изъяли два травматических пистолета, а также сумку с запакованными предметами, содержимое которых подозреваемые не смогли назвать.

На данный момент полицейские проверяют причастность задержанных к событиям в соседней области.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кропивницком расстреляли адвоката. Огонь велся из автомобиля при помощи автомата. Полицейские объявили оперативный план "Сирена" по всей области.

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