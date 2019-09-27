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27 сентября • обновлено в 18:37
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Рассек голову топором: в Кривом Роге мужчина чуть не убил горожанина

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В Кривом Роге Днепропетровской области вечером 26 сентября 49-летний местный житель набросился на мужчину.

Нападение произошло около 21:00 в Терновском районе города. Об этом сообщает 34 канал.

Криворожанина чуть не убили топором

Криворожанина чуть не убили топором

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Под Днепром мужчина подорвал товарища гранатой: подробности

Об избиении в полицию сообщил 36-летний пострадавший. Мужчина получил несколько ударов топором по голове и ногам. Потерпевшего с рваной раной мягких тканей головы госпитализировали в 8-ю больницу.

Патрульным удалось по горячим следам задержать нападавшего. По словам соседей, он стоит на учете в ПНД и устраивает подобные ситуации регулярно.

На месте происшествия обстоятельства случившегося выясняли правоохранители.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром вынесли приговор убившему отца мужчине. Нападавший нанес отцу порядка 70 ударов ногами и руками по телу, потерпевший скончался на месте.

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Место
Украина Днепр
Теги
мужчина Драка избили украинца
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