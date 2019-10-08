"Хамство и беспредел зашкаливают!" Под Днепром толпа подростков поиздевалась над мужчиной

В Каменском Днепропетровской области четверо подростков посреди бела дня распивали пиво на детской площадке.

Усмирить хулиганов попытался местный житель, однако те устроили расправу. Об этом рассказала очевидица конфликта Anna Gamboni в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск".

В Днепре толпа подростков поиздевалась над мужчиной Nur.kz

"Молодняк устроил распитие пива на территории детской площадки. Пожилой мужчина пытался их прогнать с площадки, в ответ издёвки, требования данных ФИО, один из малолеток (с телефоном в руках) рассказывал, что он родственник участкового по фамилии Сорока и ему, дескать, все можно. Снимали все на телефон, довели старика до истерики", – сообщила очевидица.

Для того, чтобы проучить малолетних дебоширов, женщина вызвала полицию, однако те успели скрыться до приезда правоохранителей.

В Каменском толпа подростков поиздевалась над мужчиной Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

В Каменском толпа подростков поиздевалась над мужчиной Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине учительница издевалась над третьеклассниками. В одной из школ Каменского учительница младших классов устроила разборки с третьеклассниками прямо посреди урока. Женщина унижала, грубила и угрожала ученикам, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающим образом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!