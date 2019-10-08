"Хамство и беспредел зашкаливают!" Под Днепром толпа подростков поиздевалась над мужчиной

В Каменском Днепропетровской области четверо подростков посреди бела дня распивали пиво на детской площадке.
Усмирить хулиганов попытался местный житель, однако те устроили расправу. Об этом рассказала очевидица конфликта Anna Gamboni в Facebook-сообществе "Типичный Днепродзержинск".
В Днепре толпа подростков поиздевалась над мужчиной
Nur.kz
"Молодняк устроил распитие пива на территории детской площадки. Пожилой мужчина пытался их прогнать с площадки, в ответ издёвки, требования данных ФИО, один из малолеток (с телефоном в руках) рассказывал, что он родственник участкового по фамилии Сорока и ему, дескать, все можно. Снимали все на телефон, довели старика до истерики", – сообщила очевидица.
Для того, чтобы проучить малолетних дебоширов, женщина вызвала полицию, однако те успели скрыться до приезда правоохранителей.
В Каменском толпа подростков поиздевалась над мужчиной
Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"
В Каменском толпа подростков поиздевалась над мужчиной
Facebook-сообщество "Типичный Днепродзержинск"
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине учительница издевалась над третьеклассниками. В одной из школ Каменского учительница младших классов устроила разборки с третьеклассниками прямо посреди урока. Женщина унижала, грубила и угрожала ученикам, которые, на ее взгляд, вели себя неподобающим образом.
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