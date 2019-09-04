Пытался задушить: в Днепре напали на студентку в лифте

В Днепре на жилмассиве Красный Камень неизвестный напал на студентку-эколога.

Мужчина напал на девушку в лифте, написала на своей странице Facebook эколог, председатель общественного формирования "Экопатруль" Татьяна Лампика.

В Днепре пытался задушить студентку в лифте (иллюстрация) cynicallviv.com.ua

"Вчера вечером на нашу сотрудницу, студентку-эколога напал мужчина лет 25, рост 170-175, среднего телосложения. Она пыталась найти ключи,что бы открыть подъезд. Он подошёл сзади и предложил открыть (у него был ключ от домофона) они сели в лифт (он сказал,что ему на 5). Проехав пару этажей, он начал ее душить", – написала Лампика.

Она сообщила, что когда дверь лифта открылась, девушке удалось вырваться и выбежать, закрыв при этом решетку на этаже и травмировав пальцы нападавшему.

Однако мужчина догнал ее и снова начал душить. На шум вышел сосед, что спугнуло нападавшего.

Он схватил рюкзак девушки с телефоном и документами и сбежал.

В полиции OBOZREVATEL подтвердили факт нападения.

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и личность нападавшего.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре 25 августа мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку и порезал ей лицо. Девочка шла по дороге к пляжу, когда неизвестный мужчина ударил ее бутылкой по голове и начал тащить в кусты. Нападавшего спугнули прохожие.

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