Пытался "проскочить" светофор: в Днепре в тройном ДТП пострадало два человека. Видео

В воскресенье, 29 декабря, в Днепре на проспекте Слобожанском возле ТЦ "Наша правда" произошло ДТП с участием BMW, Volkswagen и "Таврии".

В результате происшествия пострадали два человека. Об этом сообщил Информатор. (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Около 9:30 водитель BMW ехал со стороны Нового моста. Водитель пытался "проскочить" светофор возле ТЦ "Наша правда", но зацеп автомобиль Volkswagen, после чего BMW столкнулся с "Таврией", которая в этот момент выезжала на Слобожанский проспект. От удара BMW врезался в светофор, а "Таврия" развернулась.

Тройное ДТП в Днепре Информатор

Тройное ДТП в Днепре Информатор

Тройное ДТП в Днепре Информатор

В результате аварии травмировалась пассажирка BMW и водитель "Таврии". Их госпитализировали в городскую больницу №6 с подозрением на закрытую черепно-мозговую травму.

На месте ДТП работал патрульный экипаж и следователь по ДТП. Они опрашивали свидетелей и выясняли детали происшествия.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине водитель Daewoo Nubira, не справившись с управлением, сбил заправочную колонку. В результате происшествия чудом никто не пострадал.

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