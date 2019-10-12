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12 октября • обновлено в 20:12
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Пять операций: стало известно о состоянии рухнувшей в шахту лифта в Днепре девочки

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре 24 сентября произошла трагедия с 15-летней девочкой. Подросток чудом выжил после падения в шахту лифта.

Борьбу за жизнь пострадавшей продолжают медики областной детской больницы. В лечении девочки наблюдается положительная динамика, сообщает Відкритий.

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За две недели потерпевшая перенесла пять операций, ее состояние было крайне тяжелым. Кратковременное улучшение сменялось обострениями. Сейчас девочка проходит реабилитацию.

"В настоящий момент состояние ребенка средней тяжести, динамика положительная, уже поэтапно снимаются швы, физическая активность возрастает, самочувствие улучшается", — рассказал детский хирург Днепропетровской областной детской клинической больницы Сергей Инюшин.

Мама девочки также подтвердила, что самочувствие ребенка улучшилось, однако ей предстоит еще длительное лечение и восстановление.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в "Артеке" внезапно погиб ребенок из России. 11 октября в ялтинскую городскую больницу №1 с предварительным диагнозом "пневмония" был госпитализирован 12-летний мальчик, прибывший на отдых в детское учреждение из Санкт-Петербурга. Спустя несколько часов, несмотря на проводимые медицинские мероприятия, ребёнок скончался.

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Место
Украина Днепр
Теги
пострадал ребенок врачи дети
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