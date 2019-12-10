Пьяный водитель на скорости разнес сарай в Днепре: фото

В Днепре в ночь на 9 декабря водитель Hyundai Santa Fe, убегая от полиции, на полной скорости влетел в постройку.

Как оказалось, мужчина был в нетрезвом состоянии. Уровень алкоголя в крови мужчины превышал допустимую норму почти в 4 раза, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Пьяный водитель на скорости разнес сарай в Днепре Информатор

Автомобиль двигался по улице Большой Диевской, когда на него обратили внимание патрульные. Его водитель явно не придерживался ПДД. Включив проблесковый маячок, инспекторы попросили водителя съехать на обочину и остановиться. Шофер выполнил их требование, однако как только полицейские приблизились к автомобилю, мужчина резко нажал на педаль газа и уехал.

Сбежать от патрульных у мужчины так и не получилось – по пути он дважды терял контроль над автомобилем, сначала врезавшись в электроопору, а затем протаранив сарай. На месте ДТП его задержали.

Патрульные составили на него протоколы по статье 130 (за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения), по статье 124 (нарушение правил, вызвавшее повреждение транспортных средств) и по статье 122-2 (за игнорирование требования полицейских остановиться) КУоАП. Также мужчину лишили права управлять автомобилем.

Пьяный водитель на скорости разнес сарай в Днепре Информатор

Пьяный водитель на скорости разнес сарай в Днепре Информатор

Пьяный водитель на скорости разнес сарай в Днепре Информатор

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре отчаянный подросток устроил опасное для жизни развлечение. Парень решил покорить электроопору и взобрался на нее без какой-либо экипировки. Свой героизм молодой человек испытывал на безлюдной стоянке.

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