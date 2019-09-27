Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе в Каменском

В кафе на бульваре Строителей в Каменском Днепропетровской области пьяный клиент устроил стрельбу.
Сообщение поступило от администратора заведения, передает пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области.
Пьяный мужчина открыл стрельбу в кафе в Каменском
newsmakers.com.ua
"Как выяснилось, правонарушитель отдыхал в кафе со знакомой. Немало выпив, мужчина решил похвастаться пистолетом, недавно приобретенным в сети интернет", – сказано в сообщении.
Молодой человек дважды выстрелил в стену, перепугав окружающих, и продолжил отдыхать.
На место происшествия прибыли правоохранители и задержали нарушителя.
В ходе инцидента никто не пострадал.
Полиция изъяла у задержанного предмет, похожий на пистолет.
Дебошир оказался местным жителем 1992 года рождения.
Его доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.
Фото задержанного
Пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области
У мужчины изъяли пистолет
Пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области
Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре двое мужчин устроили стрельбу возле остановки общественного транспорта на Сичеславской набережной. Рядом с местом происшествия полицейские нашли 3 гильзы.
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