Пьяный мужчина устроил стрельбу в кафе в Каменском

В кафе на бульваре Строителей в Каменском Днепропетровской области пьяный клиент устроил стрельбу.

Сообщение поступило от администратора заведения, передает пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области.

Пьяный мужчина открыл стрельбу в кафе в Каменском newsmakers.com.ua

"Как выяснилось, правонарушитель отдыхал в кафе со знакомой. Немало выпив, мужчина решил похвастаться пистолетом, недавно приобретенным в сети интернет", – сказано в сообщении.

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Молодой человек дважды выстрелил в стену, перепугав окружающих, и продолжил отдыхать.

На место происшествия прибыли правоохранители и задержали нарушителя.

В ходе инцидента никто не пострадал.

Полиция изъяла у задержанного предмет, похожий на пистолет.

Дебошир оказался местным жителем 1992 года рождения.

Его доставили в отделение полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего.

Фото задержанного Пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области

У мужчины изъяли пистолет Пресс-служба полиции охраны Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре двое мужчин устроили стрельбу возле остановки общественного транспорта на Сичеславской набережной. Рядом с местом происшествия полицейские нашли 3 гильзы.

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